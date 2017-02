PDK në Gjilan: Punëtorët shëndetësorë të QKMF-së në Gjilan, pa paga që nga tetori 2016

Punëtorët shëndëtësor të QKMF-së në Gjilan, rreth 62 syresh (6 mjekë, dy stomatologe, dhe pjesa tjetër, teknik medicinal), që nga muaji tetor I vitit 2016, edhe më tej mbeten pa paga mujore. Sipas një projekti të Karitas – Kosova, për “përkujdesin shtëpiak”, të nënshkruar ndërmjet Karitas – Kosova dhe kryetarit të Komunës, ishte arritë një marrëveshje bashkëpunimi dhe bashkëfinancimi, me afat njëvjeqar, me mundësi vazhdimi, për pagesën e stafit mjeksor dhe teknik medicinal.

Fillimisht ishte numër më I vogël, I kufizuar i punëtorëve shëndetësor, mirëpo, pas zgjërimit-rritjes së këtij numri, në 63 syresh (madje 4 prej tyre nuk janë fare punëtorë të QKMF-së), kryesisht me militant të LDK-së dhe familjarë të autoriteteve të komunës dhe menagjmentit të QKMF-së, është pamundësuar pagesa e mjekëve dhe teknikëve medicinal, sipas kësaj marrëveshjeje, tash e katër muaj.

Aq më keq, përshkak të rritjes së këtij numri, jashtë marrëveshjes, ka ndodhë zbritja e pagës së stafit shëndetësor, nën standardin e pagave në nivel vendi.

Vlenë të theksohet se, sipas kësaj marrëveshjeje të bashkëpunimit, komuna participon me mbi 70%, Ministria e Shëndetësisë me rreth 20%, kurse Karitas-Kosova, me rreth 10%.

Përderisa, QKMF nga kodi I vet buxhetor ka mjete financiare për të derdhë në projekte tjera të komunës, siç është projekti I ndriçimit publik, e në anën tjetër, punëtorëve të vet nuk u ipen pagat që nga tetori I vitit të kaluar.

Prandaj, kërkojmë nga kryetari I komunës, z. Lutfi Haziri, që sa më parë t’a kryej obligimin e tij ligjor, të paguaj pagat e mbetura të punëtorëve shëndëtësor të QKMF-së, sipas përgjegjësisë që ka marrë përmes kësaj marrëveshjeje.

PDK, Gjilan

Komsioni për Shëndetësi

Enver Murtezi