Përkujtohen dëshmorët: Muhamet Malsori, Hysni Duraku, Skënder Hameli, Sinan Hoti, Isak Hoti, Sedat Hoti, Ismet Hoti dhe Hida Hoti

Me rastin e 19 vjetorit të rënies heroike të dëshmorëve të kombit, të rënë në malet e Pashtrikut me 4 dhjetor të vitit 1998, do të përkujtohen dëshmorët e kombit: Muhamet Malsori,Hysni Duraku, Skënder Hameli, Sinan Hoti, Isak Hoti, Sedat Hoti, Ismet Hoti dhe Hida Hoti. Në ora 10:30 bëhet nisja nga oborri i shkollës “ Bajram Curri” në ora 11:00 homazhe në Kompleksin Memorial Krushë e Mdhe, ndërkaq në 11 e 30 behet nisja për në Malet e Pashtrikut ku do të mbahet Tubimi Përkujtimor, bënë të ditur këshilli i fshatit Krushë e Madhe.