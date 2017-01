Me rastin e 18 vjetorit të rënies heroike të dëshmorëve të kombit, në altarin e atdheut Skender Rexhepit –Hekuri nga Mrasori dhe Fitim Duraku- Fita nga Krusha e Madhe, me 21 janar 2017, do të bëhen homazhe tek varrezat e dëshmorëve, duke filluar nga ora 11 tek varrezat e dëshmorëve në Krushë të Madhe, dhe në ora 12 homazhe pranë lapidarit të dëshmorëve në Fortesë.