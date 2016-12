Përkujtohet dëshmori Mehë Uka në 20-vjetorin e rënies

Me rastin e 20 vjetorit të rënies heroike të dëshmorit të ko,bit, Mehë Uka, OVL e UÇK-së Dega në Mitrovicë bën homazhe pranë varrit të tij, në fshatin Bajgorë të Mitrovicës. Pas homazheve mbahet Akademi përkujtimore në kujtim të rënies heroike të Mehë Ukës. Akademia do të mbahet në Qendrën e Kulturës “Rexhep Mitrovica” në Mitrovicë duke filluar nga ora 12:00. Meha Uka, fillimisht ishte dënuar me 60 ditë burg, të cilin e kishte mbajtur në Mitrovicë e Smrekovnicë. Pas lirimit ai prapë vazhdon veprimtarinë patriotike dhe pas një viti dënohet me 18 muaj e me vonë me 7 vite burg. Ai u vra nga UDB-ja më 29 dhjetor të vitit 1996.