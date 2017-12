Profesori i së Drejtës Penale, Ismet Salihu: Bashkësia ndërkombëtare nuk pati kontroll sa duhet ndaj EULEX-it

Profesori i së Drejtës Penale, Ismet Salihu, është shprehur i pakënaqur me punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Në një intervistë të dhënë për gazetën “Epoka e re”, ai ka thënë se drejtësia vendore dhe ajo ndërkombëtare kanë dështuar në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Sipas Salihut, përgjegjësia kryesore bie mbi misionin e EULEX-it, i cili ka pasur për obligim hetimin, luftimin dhe dënimin e kryerësve të veprave penale. Ai ka thënë se bashkësia ndërkombëtare nuk pati kontroll sa duhet ndaj EULEX-it. Pavarësisht prej të metave, Salihu ka thënë se prania ndërkombëtare do të jetë e pranishme në sistemin e drejtësisë në Kosovë edhe pas vitit 2018. Ai ka thënë se pa drejtësi të mirëfilltë Kosova nuk do të ketë jetë normale, përparim dhe zhvillim. Profesor Salihu ka shtuar se në Kosovë duhet të bëhet një lloj vetingu sikurse në Shqipëri.