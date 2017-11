Me rastin e vizitës së përfaqësuesit në Kongresin e SHBA-së, Eliot Engel në Kosovë, Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje solemne. Në kuadër të kësaj vizite, kryeministri i vendit Ramush Haradinaj dhe kongresmeni i Eliot Engel do të bëjnë homazhe tek Pllaka përkujtimore për viktimat hebraike në Kosovë. Kështu ka bërë të ditur zyra për informim e Qeverisë së Kosovës. Në njoftim bëhet e ditur se gjatë ditës Haradinaj dhe Engel do të mbajnë edhe një konferencë të përbashkët për media.