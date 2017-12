Qeveria e Kosovës mori vendim për shqyrtimin e Projektligjit lidhur me ratifikimin e Marrëveshjes për demarkacionin

Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se ka marrë një vendim me të cilin që në mbledhjen e saj të së hënës, si pikë të rendit të ditës ta ketë shqyrtimin e Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, si dhe raportin e vlerësimit të punës së ish-Komisionit shtetëror për shënjimin e kufirit Kosovë – Mali i Zi. Po atë ditë Qeveria pritet ta dërgojë në Kuvend Projektligjin për Demarkacionin, për të cilin Haradinaj kishte thënë se beson se do të hidhet poshtë nga Kuvendi. Raporti i Komisionit për Demarkacionin, i kryesuar nga Shpejtim Bulliqi, tashmë ka përfunduar me të gjeturat për kufirin Kosovë – Mali i Zi. Ata kanë paralajmëruar fakte befasuese që i kanë mbledhur gjatë punës së tyre.