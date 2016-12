Qeveria miratoi propozimin për themelimin e Komisionit për matjen e territorit të Kosovës. Me këtë rast, zëvendëskryeministri, Hajredin Kuçi theksoi se së bashku më partnerët e koalicionit kemi ardhur në përfundim që ta formojmë një grup ekspertësh për matjen e territorit të Kosovës, datës para 25 gushtit të vitit 2015 e deri ne nënshkrimin e marrëveshjes me Malin e Zi. Komisioni pritet të ketë përfaqësues nga partitë opozitare, ekspertë të fakultetit Matematiko-Natyror, të komunës së Pejës, gjeodezisë dhe nga agjenci të ndryshme dhe do të mbikëqyret nga Bashkimi Evropian, ka deklaruar zëvendëskryeministri, Hajredin Kuçi.