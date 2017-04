Rama zëvendëson Daden me Spiropalin, pa e lajmëruar

Pasi është zbardhur lista e plotë e kandidatëve të PS për deputetë në 12 qarqe, është vënë mungesa e Arta Dades në listat për deputetë. Ajo nuk është përfshirë në lista pa i dhenë shpjegime dhe është zëvendësuar me Spiropalin. Arta Dade është ikona e PS-së. Bashkë me largimin e saj, mbyllet një etapë e nisur në 1991 kur Partia e Punës u kthye në Parti Socialiste dhe teserën e parë ia dha Kraksit. Vërehet se mungojnë të gjithë ata që reformuan partinë që dikur identifikohej me kostumet terital. Kjo është kohë tjetër, koha postsocialiste.