Reagimi i Zyres së kryetarit të Klinës, Sokol Bashota, rreth komunikatës së OJQ-së Koha të botuar sot në disa portale

Duke reaguar lidhur me të pavërtetat që po shpërndanë në portale, OJQ Koha, Zyra e kryetarit të komunës së Klinës, Sokol Bashota ka sqaruar se “Në kuadër të pavërtetave të shumta që po i bën OJQ Koha me apo pa qëllime të caktuara, sot në disa portale vendore është botuar një komunikate e kësaj organizate me tituj bombastik se gjoja kreu i Klinës po e pengon OJQ Koha në aktivitetin e saj në përzgjedhjen Më qellim të informimit të saktë të opinionit, përmes këtij reagimi njoftojmë se gjithçka në komunikatën e OJQ-së Koha është e pavërtete dhe tendencioze. Si ekzekutiv nuk e kemi kontestuar marrëveshjen e OJQ-së Koha me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, por e kemi ngritur ketë çështje për të kërkuar sqarime pse paraprakisht nuk ka pasur qoftë një njoftim të vetëm për aktivitetin në zgjedhjen e Këshillave Lokale në fshatra nga OJQ Koha, thuhet mes tjerash në reagim.

Në Kuvend vendimet i merr Kuvendi e jo kryetari i Komunës. Të gjitha anëtarët e Kuvendit të Komunës, në përjashtim të këshilltarit të Vetëvendosjes, kanë shprehur shqetësimin e tyre për ketë iniciative të OJQ-së Koha pa i pyetur fare organet komunale dhe Kuvendin si organin që e ka zgjedhur Komisionin për Zgjedhjen e Këshillave të Fshatrave.

Për me tepër nuk është aspak e vërtete se e kemi penguar ketë OJQ në ketë aktivitet, por Kuvendi ka marrë vendim që çështja e zgjedhjes së Këshillave në fshatra ( vetëm në katër fshatra) për momentin të prolongohet ( shtyhet) deri në një sqarim të MAPL-së.Njëra ndër shqetësimet e legjislativit është se zgjedhja e këshillave të fshatrave duhet të behët në të gjitha fshatrat e jo vetëm në 4 lokalitete.

Kuvendi i Komunës ka formuar Komisionin për Zgjedhjen e Këshillave të Fshatrave, anëtar i së cilës është edhe njëri nga përfaqësuesit e OJQ-së Koha Elbasan Racaj i cili në seancën e datës 29 qershor, keqpërdori foltoren e Kuvendit duke akuzuar këshilltarët se nuk e njohin rregulloren dhe se nuk dha sqarimet për të cilat u ftua të fliste. Për informim të saktë të opinionit publik, ky është konflikt interesi ngase përfiton financiarisht njëri nga anëtarët e këtij komisioni komunal që vjen nga OJQ Koha, në ketë rast Elbasan Racaj.