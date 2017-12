Republika e Kosovës përfiton nga dhe Republika Federale e Gjermanisë rreth 13 milionë euro

Sot në Ministrinë e Financave do të nënshkruhet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim Teknik për vitin 2017. Marrëveshja e cila do të nënshkruhet nga ministri i Financave Bedri Hamza dhe ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovës Christian Heldt, ka vlerën totale prej 12 milionë e 950 mijë euro. Në njoftimin e Ministrisë së Financave bëhet e ditur se pas nënshkrimit të Marrëveshjes do të ketë prononcim për media.