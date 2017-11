RKL: Trendafilova kërkon besimin e krerëve të Kosovës për t’i gjykuar “individët” e UÇK-së, qofshin edhe krerë të Shtetit

Kryetarja e Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, gjatë takimit me përfaqësues të shoqërisë civile, ka folur për strukturën, zhvillimet më të fundit ligjore dhe punën e Dhomave të Specializuara. Ngjarja e sotme, sipas saj, është e një rëndësie të madhe që të vendoset besimi në proceset që do t’i marrë Dhoma e Specializuar, pa ndonjë ndërhyrje apo favor ndaj dikujt. Dhomat e Specializuara e respektojnë barazinë për të drejtat e viktimave”, ka thënë Trendafilova para gazetarëve, e cila kërkon mbështetje të fortë të insitucioneve të Kosovës, për t’ i ndëshkuar sikur thotë ajo individët e këtyre insitucuioneve, të cilët kanë qenë të shantazhaur nga BE-ja për ta pranuar themelimin e një gjykate të tillë raciste e fashiste, e cila do të ndëshkojë, qoftë edhe pa asnjë provë vetëm pjesëtarët e UÇK-së dhe jo kriminelët serbë, të cilët kanë vrarë rreth 1.200 fëmijë shqiptarë gjatë luftës, kanë masakruar dhjetëra mijëra civilë shqiptarë të rritur e të moshuar, kanë dhunuar mijëra gra. Asnjë prej këtyre kriminelëve që kanë kryer krime të tilla monstruoze e barbare nuk është në shënjestër të Trandafiloves dhe ekipit të saj inkuizicional.

Fjala “Inkuizicion” buron nga folja e gjuhës latine, “inkuirere”, që do të thotë “hetoj”. Ky emërtim, në historinë e Evropës së krishterë lidhet me veprimtarinë e zhvilluar nga gjyqet e montuara të Kishës Katolike romake, me detyrën e garantimit të njëqënies së besimit, shtypjen e herezisë dhe besimeve të tjera, nga këto gjykata. Në qendër të inkuizicionit qëndronte hetimi dhe jo padia.

Para gjygjit inkuizitiv, hetimor, dëshmitë e të akuzuarve nuk kishin asnjë rëndësi, por prova e fajësisë apo pafajësisë mbetej vetëm nga mundësia e kallëzimit të dëshmitarëve, ashtu sikur janë sot dëshmitarët e mbrojtur të Gjykatës Speciale të Kosovës Për këtë arsye ecuria e gjygjit, zgjaste shumë kohë dhe kërkonte pyetjen e gjithnjë e më shumë dëshmitarëve, gjë që nganjëherë përfshinte pyetjen e tërë popullsisë së një vendi të caktuar. Po këtë praktikë është duke e aplikuar gjykata Speciale kundër UÇK-së, e cila është identike me ato gjykata, me të cilat ishte marrë Evropa e krishterë për rreth 600 vjet dhe ku me gjykime të tilla ishin djegë të turrë të druve miliona kundërshtarë të Kishës, madje në turrë të druve ishin djegur edhe mendimtarët më të ndritur të Renesancës Evropiane, shkencëtarë e filozofë të nderuar. Evropianët e rinj nuk heqin dorë nga Inkuizicioni, sepse ka diçka gjenetike dhe ataviste në gjenet e tyre, të cilat kanë prodhuar shumë monstrumë njerëzorë deri te, Françisko Franko, Benito Musolini, Adolf Hitleri dhe shumë të tjerë.

2 vjet më parë 82 deputetë të Kuvendit të Kosovës kishin votuar themelimin e Gjykatës Speciale kundër UÇK-së

Më 3 gusht të vitit 2105 deputetët e Kuvendit të Kosovë, shumica syresh kishin votuar pro ndryshimit të amendamentit kushtetues, i cilin i hapte rrugë themelimit të Gjykatës Speciale. 82 deputetë kishin votuar pro gjykatës, 5 kishin votuar kundër dhe 1 kishte abstenuar. Rezultati i votimit i hapi rrugë Qeverisë së Kosovës t’i dërgojë edhe dy projektligje të tjera sa i përket Speciales. Opozita: Vetëvendosja, AAK dhe Nisma kishin kundërshtuar fuqishëm themelimin e Gjykatës Speciale, duke e quajtur të padrejtë, gjykatë selektive, një etnike dhe e cila do ta cenonte sovranitetin dhe legjitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Deputetët që votuan pro Gjykatës Speciale, veprimet e tyre i arsyetuan se gjoja Gjykata do ta pastrojë luftën e UÇK-së. duke lënë të nënkuptohet se ajo nuk kishte qenë e pastër.

18 vjet pas luftës në Kosovë, pjesa më shëmtuar, më e neveritshme e kombit, i gëzohet fillimit të punës së një gjykate, e cila nuk denon kriminelë serbë, nuk dënon bastardë shqipfolës, që u kishin prirë serbëve, duke iu treguar vendet ku ishte e pozicionura UÇK-ja dhe ku fshihej popullata e zhvendosur, nuk dënon kolaboracionistë të drejtpërdrejtë që kanë bashkëpunura me barbarët e Milosheviqit, por do të fillojë dënimin vetëm të shqiptarëve, specifikisht vetëm të luftëtarëve të lirisë, ata të cilët kishin marrë armët për të luftuar kundër barbarisë serbe, ata të cilët me aq sa kishin mundur kishin vrarë serbë e bastardë shqipfolës në shërbim të regjimit të Milosheviqit.

Kryetarja e të ashtuquajturave “Dhoma të Specializuara” të Kosovës, të Gjykatës Speciale kundër UÇK-së, bullgarja, Ekatarina Trendafilova, ka deklaruar për rrjetin BIRN, në shqip, se gjykata do t’i mbrojë dëshmitarët e saj nga kanosja dhe do të vendosë drejtësi në mënyrë të paanshme e të pavarur. Gjykata e sapokrijuar me bazë në Hagë që do të gjykojë ish-anëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nuk do të jetë etnikisht e njëanshme pasi do të gjykojë vetëm “kriminelët” e UÇK-së. Kjo nënkupton se Gjykata nuk do të gjykojë shqiptarët të tjerë, që nuk kanë qenë pjesë e luftës, edhe nëse kanë bërë krime kundër bashkëkombësve të tyre duke qenë të inkuadruar në radhët e regjimit të Milosheviqit.

Pavarësisht se në Kosovë, politikanët dhe zyrtarët e sigurisë, por edhe shumë medie i kanë fshehur informatat e bashkëpunimit të disa shqiptarëve me regjimin e Milosheviqit, sikur ishte rasti me shqiptarët, që pranuan të veprojnë në kuadër të atyre formacioneve serbe të quheshin “Polici lokale”, gjatë viteve të luftës, 1998-1999, dhe të cilët kanë marrë pjesë në vrasjen dhe masakrimin e bashkëkombësve të tyre, ata nuk do të gjykohen nga Gjykata Speciale, sepse nuk kanë qenë pjesë e UÇK-së. Të gjithë dëshmitarët do të mbrohen, sepse ata kanë kundërshtuar luftën e UÇK-së dhe shumica dërrmuese e tyre kanë bashkëpunuar me regjimin e Milosheviqit.

Gjykata Speciale nuk arreston as hapë procedurë për mercenarët shqipfolës që kanë luftuar në radhët e MUP-it serb të kohës së Milosheviqit. Dhe pikërisht për këtë, Gjyqtarja bullgare, Trendafilova, thotë se gjykata nuk është njëetnike, sepse ajo nuk i gjykon të gjithë shqiptarët që kanë kryer krime, por vetëm ata të UÇK-së. Kjo gjykatë merr në mbrojtje të gjithë milicët e MUP-it, serbë e shqiptarë, meqë ndaj tyre, me vendim të kësaj gjykate nuk hapet procedurë për ndjekje penale.

Gjithashtu, ajo ka saktësuar se në Dhomat e Specializuara mund të gjykojnë vetëm gjykatës ndërkombëtarë. Kjo zgjidhje tregon se Kuvendi i Kosovës i kushtoi respektin maksimal pavarësisë dhe integritetit të këtij institucioni, procedimeve penale që do të kryhen në këtë institucion dhe sigurisë së viktimave e dëshmitarëve. Gjykata do t’i mbrojë si duhet dëshmitarët, që sipas saj, paska qenë një dështim në përpjekjet e mëparshme për të gjykuar luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe do të ndihmojë në forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, ka thënë bullgarja, Ekaterina Trendafilova, e cila ka nënvizuar se “Vendimi për themelimin e Dhomave të Specializuara ishte vendim i përfaqësuesve të popullit të Kosovës dhe i Kuvendit të Kosovës”.

Trendafilova, në intervistën e saj ka saktësuar se sipas ligjit, parimisht Gjykata mund të mbështetet në Policinë e Kosovës, si edhe në cilëndo gjykatë të vendit. Prokurori i Specializuar mund të vërë në zbatim urdhrat e tij nëpërmjet një force policore brenda Zyrës së tij. Çdo urdhër dhe vendim i Dhomave të Specializuara të Kosovës ku përfshihen edhe kontrollet sekuestrimet dhe arrestimet e luftëtarëve të UÇK-së, në territorin e Kosovës, duhen zbatuar. Këtë e dikton Ligji. Gjithashtu, në rast se parashihet e nevojshme ne mund të kërkojmë bashkëpunim ndërkombëtar, ka kërcënuar ajo.

Pas shpalljes së një të akuzuari të UÇK-së fajtor, gjykatësit mund ta urdhërojnë atë të akuzuar që t’u paguajë dëmshpërblimin e përshtatshëm viktimave, kolektivisht, ose individualisht. Zyra për pjesëmarrje të viktimave gjithashtu do të administrojë një listë të mbrojtësve të viktimave për të mundësuar përfaqësim ligjor efikas dhe ndihmë për viktimat.

Bullgarja, Trendafilova, ka sqaruar më tej në intervistën e saj “personat të cilët Prokurori i Specializuar do t’i ngarkojë me akuza për krime të rënda, do të duhet të arrestohen ose të dorëzohen vullnetarisht për t’u ballafaquar me akuzat kundër tyre.

Së dyti, personave të akuzuar do t’u garantohet një gjykim i drejtë dhe i shpejtë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe standardet më të larta të të drejtave të njeriut.

Së treti, të drejtat e viktimave do të mbrohen në mënyrë të efektshme”.

Së katërti, Dhomat e Specializuara dhe gjykimet që do të kryhen do të jenë një rast për popullin e Kosovës që të përballet me të shkuarën.(!) Serbëve nuk u kërkohet kjo, të pakten jo nga një kushërirë e gjakut, fesë, prejadhjes së përbashkët sllave…

Sipas kësaj del se jo vetëm ushtarët e UÇK-së, për të cilët pretendohet se kanë kryer krime të luftës do të përballën me të shkuarën, por me të do të përballet vetë populli i Kosovës. Këto kontradikta në komentet e saj, mbase edhe mund të jenë përkthyer gabimisht, por të thuhet se populli i Kosovës duhet të përballet me të shkuarën dhe në anën tjetër të thuhet se vetëm ata që ajo i quan kriminelë të UÇK-së do të dënohen, këto gjykime janë diametralisht të kundërta.

Këto janë theksimet e zonjës, Trendafilova, e cila shpreson dhe beson se kjo gjykatë do ta kryejë misionin e vet me sukses, në radhë të parë sepse, formimin e Gjykatës kundër UÇK-së e ka pranuar Shteti dhe Qeveria e Kosovës, e kanë miratuar shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe si rrjedhë e kësaj logjike sipas Trendafilovës, kjo gjykatë e ka besimin e popullit të Kosovës.

Gjyqtarja me origjinë bullgare, Ekaterina Trendafilova, ka treguar mirëfilli se kjo gjykatë do të ndjekë krerët e luftës së UÇK-së dhe të gjithë ata luftëtarë të lirisë, të cilët kanë vrarë apo likuiduar armiqtë e Kosovës, qofshin ata edhe shqipfolës, të cilët i kanë shërbyer regjimit vrastar të Milosheviqit. Nuk do të dënohet asnjë serb, sepse logjikisht të tillë nuk kishte në radhët e UÇK-së, edhe pse serbët janë ata që kanë kryer krime, kanë masakruar, kanë dhunuar, kanë djegur kanë shkatërruar një popull të tërë.

Kjo është “drejtësia” e kësaj Gjykate, te e cila i ka varur shpresat kreu i luftës, Qeveria dhe Shteti i Kosovës, deputetët që e kanë votuar këtë gjykatë dhe të gjithë dhe të gjithë kundërshtarët e luftës së UÇK-së.

Votimi i kësaj gjykate është bërë sipas motos regresive, reaksionare, shqiptare: “gjarpri që nuk më helmon mua rroftë 100 vjet”. Mbetet për t u parë se cilat do të jetë pasojat e gjarpërinjve të Gjykatës Speciale.