Rrahman Rama e Dietmar Mosmann, raportuan në Komitetin për Operacione dhe Politika të NATO-s, në Bruksel

Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Rrahman Rama, së bashku me drejtorin e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s për FSK-në, gjeneral brigade Dietmar Mosmann, qëndruan për vizitë dy ditore zyrtare në Shtabin e NATO-s në Bruksel, në Komitetin për Operacione dhe Politika. Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Rrahman Rama para këtij komisioni raportoi për bashkëpunimin me NATO-n, për të arriturat e përgjithshme të FSK-së gjatë vitit 2016 dhe për vizionin dhe objektivat e FSK-së për të ardhmen.Ndërsa, gjenerali Dietmar Mosmman, raportoi për zhvillimin e mbështetjen dhe bashkëpunimin me FSK-në, si dhe për detyrat në të ardhmen. Prezantimet e gjeneral Ramës dhe gjeneral Mosmann u mirëpritën nga të pranishmit në komitet, madje ata edhe u inkurajuan nga përfaqësuesit e këtij komitetit për të arriturat e deritashme dhe për vizionin e tyre për zhvillimin e FSK-së në ardhmen.