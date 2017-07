Sami Lushtaku, pas lirimit nga burgu, pret vizita më 4, 5 dhe 6 korrik, në odën e familjes, në Prekaz

Të gjithë qytetarët e Kosovës e më gjerë, të cilët dëshirojnë ta takojnë kryetarin e Skenderajt, Sami Lushtaku, pas lirimit nga burgu me një vendim të Gjykatës Supreme të Kosovës, mund ta vizitojnë më 4, 5 dhe 6 korrik, në odën e familjes Lushtaku, në Prekaz. Në një njoftim të Mërgim Lushtakut, djali i Sami Lushtakut, një prej deputetëve më të votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, thuhet se oda e familjes Lushtaku në Prekaz do të jetë e hapur tri ditë, më 4, 5 dhe 6 korrik për të gjithë ata që dëshirojnë ta takojnë Sami Lushtakun dhe të cilët nga afër dëshirojnë t’ia urojnë lirinë, pas 4 vjet katandisjeje nëpër burgjet e Kosovës me aktakuzë të ngritur pa dëshmi.