Selami Hoti ka reaguar kundër propozimit të kryetarit Thaçi lidhur me krijimin e Komisionit për Pajtim

Selami Xhavit Hoti, luftëtar i UCK-së, vëlla i dy dëshmorëve të kombit: Xhemajli dhe Shukri Hoti, babanë e pagjetur, ka reaguar kundër propozimit të kryrtarit Thaçi për pajtim me serbët. Selamiu aktualisht është kryetar i fshatit Krushë e Madhe. Ai në një shkrim autorial, ka reaguar lidhur me themelimin e Komisioni për të Vërtetën dhe Pajtimin nga kryetari i Kosovës Hashim Thaçi. Në reagimin e tij thuhet: ju zotëri kryetar duhet të kërkoni dënimin e kriminelëve e jo pajtim me ta! Presidenca, Qeveria, Gjyqi e Ligji mund të pajtohet e të i falë kriminelët por jo edhe nënat që ngelën me duar në gji, as populli i dëbuar nga vatrat e veta, nuk do të pajtohet e t’ï falë as Zoti! Mjaft me fyerje!

Krushës së Madhe i mungojnë edhe 64 e tërë Kosovës edhe 1660! Së paku nga një varr për ta, para pajtimit. Të përkujtojmë me këtë rast se nga lufta e fundit në Kosovë kanë mbetur mbi 500 bonjakë në fshatin Krushë.