Senatori Graham: Mikut tim rus Lavrov dua t’i them se ju do të përballeni me pasojat

Senatori amerikan, Lindsey Graham në Konferencën e Sigurisë, në Mynih ka folur qartë lidhur me Rusinë dhe kjo ka shkaktuar një valë reagimesh. Mikut tim rus, Sergej Lavrov dua t’i them: Shpresoj se ju do të përballeni me pasojat. Viti 2017-ta do të jetë viti kur Kongresi do ta godasë Rusinë me një shqelm. Graham kërkon nga presidenti amerikan Donald Trump masa edhe më të ashpra ndaj Rusisë, ndonëse sulmet e hakerëve në të kaluarën nuk kanë qenë të drejtuara kundër Partisë së tij Republikane, por kundër demokratëve. Senatori paralajmëroi një kërkesë mbipartiake për sanksione të reja kundër Rusisë.