Servet Tartari, shkrimtar dhe publicist reagoi kundër një shkrimi ofendues për Bolenën nga Enver Memishaj

I dashuri Enver! As unë, Bolenën dhe as ju, Lepenicën, nuk e përfaqësojmë dot një fshat, apo edhe më shumë persona. Të dyja, këto fshatra, kanë historinë e tyre. Ata burra, dhe trima, të shquar nëpër shekuj.

Përsa i përket, të dy pesonave, në fjalë, që ju i përmendëni, mirë bënë. Ata le të përgjigjen vetë, ose të ulin kokën.

Por, ju kujtoj se, bolenasit, kurrë nuk e kanë ulur kokën. Ata e kanë ruajtur dinjitetin, dhe personalitetin e tyre, me pushkë e penë, me trimëri e bes. Bujari dhe mikëpritje.

Por, unë, nuk mund të pranoj, të nëpërkëmbet Bolena dhe populli i Bolenës, dhe, aq më keq, historinë e saj.

Për Bolenën dhe bolenasit, kamë dhënë maksimumin, për të nxjerrë sa, më, në, pahë, historinë e shkëqyer, nëpër shekuj. Jo vetëm në katër libra, kushtuar Bolenës dhe bolenasve, por, edhe me dy filma dokumentar, që është parë në Evrop, dhe Botë. Nëpëmjet Satelitit, është dhënë nga R.T.SH.

Shkurtimisht, po kujtoj: LESKODUKAJT, e famshëm kapedan, në luftën e Kryengritjes Fashtare të Tanzimatit, në vitin 1847. Po kështu, Isf Bushi i parë, në krye të forcave shqiptare dhe greke për mbrojtjen e Janinës. Gjatë luftimeve, në Korfus, bie si, trimat, në vitin 1829. Isuf Bushi i dytë, një intelektual i shquar, patriot dhe atdhetar. Për shumë vite, jetoi dhe punoi në Bukuresht- Rumani, Stamboll. U lidhë, me të gjitha Revistat dhe gazetat e kohës, deri në Amerik. Punoi në konsullatën e Rumanisë, në janinë. Me rënien e Janinës, këthehet në Bolenë, dhe në vitin 1916, hap shkollën e Parë në gjuhën shqipe, në Bolenë. Pa përmendur, shumë kuadro, që kanë bërë histori, me aftësit e tyre intelektuale dhe profesionale.

Përsa i përket Kooperativave Bujqësore. Nuk kanë vuajtur vetëm Bolena dhe Lepenica, por, e gjithë shqipëria.

Bolena, nuk është, vetëm e pushkës dhe e penës, por edhe artit, kulturës dhe sportit. Mjafton t’ju kujtoj: 52 sportistët kombëtar dhe nderkombëtar, të lindur dhe me orgjinë nga Bolena. Kampion Evrope, në ngrije peshe, dhe vendin e gjashtë në Botë. Kampion Evrop, në qitje, dhe një vend nderi, në Laipcong,në vitin 1958, zënë vendin e shtat, midis 120, sportistëve, po për qitje.Po kështu kampion Evrpe edhe në bilardo Si, askush tjetër, në fshatrat e shqipërisë. Janë botuar në dy libra. Librin m 52 sportista iua kam dhënë. Besoj se, e keni lexuar.

Kam botuar 11 libra.Katër prej tyre, flasinë për Bolenën dhe bolenasit.Disa nga këto libra i keni edhe ju. Mbasi i lexuat, më falënderuat, për atë punë të madhe, dhe me saktësi. Por, më erdhi keqë, që prishni etikën. Që në fillim dhe më posht, thoni fjalën:” Kafshë”. Kjo, nuk, ju nderon, përkunrdazi?!

Por, ne, poppuli shqiptar, paskemi lindur, për t’u përçar dhe jo, për t’u bashkuar, si, vëllezër, me njëri-tjetrinë. Aq më tepër, që nga ajo, luginë, jemi, unë dhe ju.

Jo kështu, miku dhe kolegu i krijimtarisë, i nderuari, Enver Memishaj.

Me respekt, SERVET TARTARI Publicist-shkrimtar “Mjeshtër i Madh”