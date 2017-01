Shefat e Grupeve Parlamentare të opozitës do të dalin së bashku në një konferencë për media

Shefat e Grupeve Parlamentare të opozitës nesër bashkë do të dalin në një konferencë për media. Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se nesër, në orën 13:00, në ambientet e Kuvendit, shefat e grupeve parlamentare të Vetëvendosjes, Glauk Konjufca, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj dhe ajo e Nismës për Kosovën, Valdete Bajrami mbajnë konferencë të përbashkët për media. Konferenca ka të bëjë me vazhdimin e bisedimeve në Bruksel dhe qëndrimin e opozitës lidhur me këto bisedime.