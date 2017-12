Shefi i diplomacisë kosovare, Behxhet Pacolli, sot do të qëndrojë në vizitë zyrtare njëditore në Suedi

Në kuadër të turneut të tij diplomatik në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, dhe shefi i diplomacisë kosovare, Behxhet Pacolli, sot do të qëndrojë në vizitë zyrtare njëditore në Mbretërinë e Suedisë. Gjatë qëndrimit në Suedi, Pacolli do të takohet me homologen e tij, ministren e Jashtme, Margot Wallstrom, me kryetarin e Parlamentit të Suedisë, Urban Ahlin, do të ketë takime të tjera me parlamentarë, duke përfshirë Grupin e Miqësisë Suedi-Kosovë si dhe Sekretarët Shtetërorë të Ministrisë së Edukimit të Lartë dhe Hulumtimit dhe atë të Ministrisë për Zhvillimin e Bashkëpunimit Ndërkombëtarë.