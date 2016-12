Shemsi Ibra: Që të rrënohet muri-ndarës, do të duhej të ishte i ngritur nga shqiptarët!

..Dhe rrënimin, natyrisht që do ta bënin serbët… Shumë më të organizuar dhe më të vendosur se ne… Dhe atë jo natën – po ditën për diell…

Ngritja e murit është në funksion të shënjimit të vijës ndarëse të lindjes me perëndimin., dhe përtej kësaj me 1001 pasoja të dëmshme për ne, jo se na është ndarë një ” pjesë ” që nuk kontrollohej – qeverisej nga ne tash e plot 17 vite, por edhe në përçarjen e ngritjen e tensioneve ekstreme e të panevojshme mes faktorit politik shqiptar, por edhe të qytetarëve , ndoshta, edhe pa orientim partiak… E gjithë kjo në funksion të një kampanje të egër që bëhet nga ta , kundër nesh, dhe shtetit tonë … Ata tashmë kanë arritur që të mbjellin farën e së keqes duke na etiketuar e njollosur , duke na bërë më të egrit e botës , kur bëhet fjalë për ne, në të gjitha shtetet që nuk na kanë njohur si shtet.. Por edhe në ato që na kanë njohur… Vazhdojnë me ngulm të tyren.., dhe në këtë drejtim nuk ngurrojnë të përdorin të gjitha mundësitë dhe mjetet që kanë në dispozicion… Me këtë mur , sikur edhe duan të tregojnë botërisht që nga të “egrit” duhet të veçohen në çdo mënyrë … Në këtë mënyrë, edhe sikur duan të ” rehabilitojnë ” ose arsyetojnë edhe luftën kundër nesh…

Do të mund të vazhdohej edhe shumë më gjatë, por veprim plotësisht më i arsyetueshëm do të ishte sikur murin ta ngrehnim ne, dhe atë – që nga përfundimi i luftës, se sa përpjekjet e lufta e gjithanshme kundër tij…Kështu, përderisa të ekzistojë ky mur, ose të themi në mënyrë më eksplicite – përderisa të ekzistojnë përpjekjet e pasuksesshme të rrënimit të tij, dilemat ekzistuese për funksionalitetin e shtetit dhe qeverisë sonë, vetëm sa shtohen, përditë e më tepër …