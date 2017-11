Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti në fshatin Bardhosh foli për disa nga projektet e tij konkrete që do t’i realizojë në këtë fshat. Përveç investimeve infrastrukturore që kanë filluar, me shtrimin e rrugëve dhe zgjerimin e ndriçimit publik, Bardhoshi shumë shpejt do të bëhet me parkun rekreativ-sportiv që përfshinë fushën e basketbollit, tavolinat e pingpongut, shtigjet e këmbësorëve dhe ulëset për pushim. Tashmë kemi ndarë buxhetin që në vitin e ardhshëm ta ndërtojmë në Bardhosh çerdhen e re me bazë në komunitet, çerdhe kjo shumë e nevojshme për këtë fshat.