Shpend Ahmeti: Nuk e bllokojmë emërimin e kryetarit të Kuvendit, për të arritur te Qeveri e cila ta dërgojë PDK-në në opozitë

Kryetari i Prishtinës, kandidat për deputet i Lëvizjes Vetëvendosje – Shpend Ahmeti, në emisionin ka deklaruar se fitues i zgjedhjeve nuk është koalicioni PAN (PDK-AAK- NISMA) dhe Vetëvendosja do ta bëjë edhe qeverinë. Ai është i bindur se edhe në Kuvend grupi më i madh parlamentar do të jetë nga vetëvendosja. Por, për të mos i bllokuar proceset, ne jemi gati për ta dhënë kryetarin e Kuvendit. “Nuk bllokojmë për kryetar të Kuvendi, përderisa e dimë qe kemi koalicion – marrëveshje. Po ta kemi marrëveshjen e koalicionit, atëherë po. Do të gjejmë mënyrë që të mos bllokojmë te kryetari i Kuvendit, që të arrijmë te Qeveria e re e Republikës së Kosovës që ta dërgojë PDK-në në opozitë.