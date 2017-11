Rezultatet pas numërimit të 11 kutive të votave me kusht dhe një kutie me vota me postë e kanë nxjerrë Shpend Ahmetin fitues në garën për Prishtinën me diferencë 365 vota. Shpend Ahmetit ka fituar 861 vota, ndërsa Arban Abrashi 733. Të pavlefshme janë shpallur 18 e të zbrazëta 3. Sipas rezultateve të publikuara në fund të procesit Shpend Ahmeti i Vetëvendosjes ka marrë 42. 262 vota ndërsa Arban Abrashi i LDK-së ka marrë 41.897 vota.