Disa bashkatdhetarë me vendbanim në Londër të Britanisë së Madhe kanë protestuar para ambasadës së Francës, kundër arrestimit të liderit të AAK-së Ramush Haradinaj, nga autoritetet franceze. Ata kanë protestuar duke thirrur emrin e ikomandantit të Zonës Operative të Dukagjinit dhe me thirrjet: UÇK, UÇK. Haradinaj ishte ndaluar në Francë të mërkurën me urdhër arrest të Serbisë të lëshuar në vitin 2004.