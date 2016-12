Siguria në ditën e marrjes së detyrës së kryetarit nga D. Trump vlerësohet e rrezikshme

Gazeta prestigjioze amerikane, “New York Times” shkruan se garantimi i sigurisë në ditën e marrjes së detyrës nga Donald Trump në postin e kryetarit të Amerikës mund të vlerësohet si detyra më e ndërlikuar në historinë bashkëkohore të Amerikës. Mbi 30 agjenci shtetërore do të angazhohen për sigurinë gjatë inaugurimit më 20 janar, kur pritet në Washington të mblidhen një numër i madh i ithtarëve, por edhe një milion mbështetës të Trumpit. Agjencitë druajnë për shkak rrezikut nga konfrontimi mes grupeve të amerikanëve, të cilët ende janë thellë të ndarë pas zgjedhjeve, në momentin kur miliona njerëz në botë e ndjekin atë që ndodh në Washington. Mbi 3.200 policë nga mbarë vendi dhe rreth tetë mijë anëtarë të Gardës Kombëtare do të sistemohen që të ndihmojnë në kontrollin e lëvizjes së njerëzve dhe mjeteve transportuese në qytet. Edhe pesë mijë ushtarë do të angazhohen të ofrojnë ndihmë për garantimin e sigurisë, shton gazeta.