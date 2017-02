Sirianë të armatosur kanë sulmuar bazat e sigurisë së kriminelit Bashar Assad

Sirianë të armatosur dhe vetëvrasës me bombë kanë sulmuar bazat e sigurisë së kriminelit Assad në qytetin Hums, në perëndim të Sirisë, me ç’rast mbetën të vdekur të paktën 32 ushtarë të Assadit, shkruan BBC. Gjatë sulmit është vrarë njëri nga udhëheqësit e lartë ushtarakë. Grupi militant Tahrir al-Sham ka deklaruar që pesë luftëtarë të tij kanë qenë pjesëmarrës në këto sulme. Kjo organizatë është formuar kur fronti al-Nusra shkëputi përfundimisht lidhjet me al-Kaidën dhe u bashkua me katër grupe më të vogla në Siri.