Sonte përpara Tetarit Kombëtar të Kosovës do të ndezën qirinjë për viktimat në komunikacion

Sonte përpara Tetarit Kombëtar të Kosovës do të ndezën qirinjë në nderim të viktimave të cilët kanë humbur jetën në aksidente trafiku. Ndezja e qirinjëve do të bëhet në ora 17:00. Ky aktivitet po shënohet në kuadër të Ditës Botërore për Përkujtimin e Viktimave në Trafikun Rrugor dhe është organizuar nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” dhe Asociacioni Kosovar i Motorizimit “AMRKS”, në bashkëpunim me partnerët e Forumit të Kosovës për siguri në rrugë. Përndryshe, dje në Kolegjin “Tempulli”, është bërë dhurimi i gjakut dedikuar personave të lënduar në aksidente trafiku.