Sot Ambasada britanike në Prishtinë organizon Shërbimin Përkujtimor pranë Memorialit të Dëshmorëve Britanik, për të kujtuar Ditën Përkujtimore të Mbretërisë së Bashkuar. Shërbimi përkujtimor do të përcillet me ceremoninë për të shënuar ridedikimin e memorialit i cili është zhvendosur nga selia e KFOR-it në Sheshin “Edith Durham” në Prishtinë. Nderime pranë memorialit gjatë ditës do të bëjë edhe presidenti i vendit, Hashim Thaçi.