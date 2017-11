Sot është 28 Nëntori, Festa e Katërfishtë e kombit shqiptar

Sot kudo në trojet shqiptare, në Shqipëri, Kosovë, në Iliridë, në trevat e Kosovës Lindore, pastaj në Mal të Zi, si dhe kudo në mërgatë, me aktivitete të ndryshme tematike e përkujtimore shënohet Festa e Katërfishtë Shqiptare: Më 28 nëntor të vitit 1443, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, në krye të 300 kalorësve shqiptarë kthehet në Krujë dhe ngrit flamurin e shqiponjës me dy krerë të Principatës së Kastriotëve. Prej asaj kohe ky flamur u bë edhe simboli i kombit dhe i shtetit shqiptar. Më 28 nëntor të vitit 1912, Shqipëria u shpall shtet i pavarur në krye me kryeministrin e parë, Ismail Qemali. Më 28 nëntor të vitit 1955 u lind Adem Shaban Jashari kryekomandanti Legjendar i Ushtrisë Çlitimtare të Kosovës dhe më 28 nëntor të vitit 1997 doli publikisht Ushtria Çlirimtare e Kosovës, e cila pas një luftë të përgjakshme dhe krejt të pabarabartë, me ndihmën edhe të aeroplanëve të NATO-s më 11 qershot të vitit 1999 hyri fitimtare në Prishtinë e në ditët në vijim në tërë Kosovën. Si rezultat i kësaj lufte fitimtare Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008.