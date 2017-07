Sot në Bruksel me ndërmjetësim të komisares, Mogherini, mbahet takimi mes Hashim Thaçit dhe Aleksandar Vuçiqit

Sot në Bruksel pritet të mbahet një takim mes kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe kryetarit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq me ndërmjetësim të komisares së lartë të BE-së, Federica Mogherini. Thaçi ka njoftuar se në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të diskutohen idetë fillestare për mënyrën se si do të vazhdohet dialogu në fazën e re dhe objektivat që synohet të arrihen në kuadër të procesit të normalizimit. “Ky është vetëm takimi fillestar në këtë fazë të re të dialogut, që dëshmon përkushtimin tonë për normalizimin e plotë të marrëdhënieve fqinjësore me Serbinë, që është kriter kyç për anëtarësimin e Kosovës në BE dhe NATO.