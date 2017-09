Sot në orën 15:00 hapet Festivali i Vjeljes së Rrushit, “HardhFest”, në Rahavec

Sot në ​orën 15:00, bëhet hapja e Festivalit të Vjeljes së Rrushit “HardhFest” në Rahovec. Ky festival tradicional, i cili organizohet dhe mbështetet nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe nga Komuna e Rahovecit, do të jetë i hapur deri më 10 shtator, ndërkaq gjatë kësaj kohe prodhuesit e rrushit dhe verës do të kenë mundësinë e promovimit të produkteve të tyre. Ndryshe, MBPZHR-ja gjatë këtij viti ka investuar edhe në hapësirën në të cilën do të organizohet festivali, vend ky i cili mund të shfrytëzohet edhe për shitjen e prodhimeve bujqësore nga fermerët e kësaj ane edhe pas përfundimit të festivalit. Bashkëngjitur me njoftimin mund ta gjeni edhe programin për festivalin “HardhFest”, në të cilin do të organizohen ngjarje kulturore e artistike.