Sot në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës, fillon manifestimi letrar tradicional, “Ora e Tahir Deskut”

Kryetari i komunës së Klinës ish eprorë i lartë i UÇK-së, Sokol Bashota ka botuar një përmbledhje me poezi të Tahir Deskut, titulluar “Unë jam në çdo vend”. Këtë përzgjedhje Bashota e ka përgatitur dhe botuar me rastin e përvjetorit të ditëlindjes së poetit të ndjerë, Tahir Desku, i cili 12 vjet më parë ka ndërruar jetë në komunikacion. Promovimi i kësaj përmbledhje, sot në sallën e Kuvendit të Komunës së Klinës, në orën 13.00, në manifestimin letrar tradicional “Ora e Tahir Deskut”, me ç’rast do të jepet çmimi “Ora e Tahir Deskut” për veprën më të mirë letrare dhe do të mbahet një orë letrare, në të cilën do të garojnë poetë shqiptarë, poezitë e të cilëve do të shpërblehen me të holla.