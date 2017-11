Sot në vendin tonë ka arritur për vizitë kongresisti i SHBA-ve, Eliot Engel

Sot në vendin tonë ka arritur për vizitë kongresisti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eliot Engel. Në Aeroportin Ndërkombëtar “ Adem Jashari” ai u prit nga zëvendës kryeministri, Enver Hoxhaj. Gjatë qëndrimit në Kosovë ai pritet të realizoj takime me autoritetet më të larta të vendit. Fillimisht ai do të takohet me kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli, kryeministrin, Ramush Haradinaj. Gjatë vizitës në vendin tonë, kongresisti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Eliot Engel i shoqëruar nga kryeministri Haradinaj do të bëjnë homazhe te Pllaka përkujtimore për viktimat hebraike në Kosovë. Më pastaj, ai do të vizitoj fabrikën për prodhimin e paneleve solare.