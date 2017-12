Sot përkujtohet 19 vjetori i rënies së dëshmorëve, Hyzri Talla, Afrim Maliqi dhe Ilir Durmishi. Në përkujtim të jetës dhe veprës së tyre atdhetare, do të mbahen disa aktivitete përkujtimore. Në ora 11:00 në vendin e rënies së tyre në Bregun e Diellit në Prishtinë, do të bëhen homazhe, kurse në ora 13:00 do të bëhen homazhe tek varret e dëshmorëve në Besianë. Homazhet organizohen nga Organizata e Veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të Zonës së Llapit.