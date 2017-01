Th. Ricks: Afërsia e Trumpit me Rusinë vë në pikëpyetje mbrojtjen e Kosovës nga Amerika

Thomas E. Ricks, profesor i Harvardit, dhe ish-gazetar i mediave më prestigjioze, shkruan se duke u bazuar në komentet e Trumpit për NATO-n si dhe afërsia me Rusinë kanë bërë që të vihet në pikëpyetje mbrojtja e Amerikës ndaj Kosovës. Veprimet e fundit të Serbisë në prag të zgjedhjeve të Trumpit vështirë së mund të jenë rastësi. Duke e ditur se Rusia ka më shumë përparësi tash pasi që Trump është zgjedhur president, Serbia mund të bëjë kalkulimet e saj që Rusia do ta përkrahë në “mbrojtjen e serbëve” që jetojnë në veri të Kosovës”, ka shkruar Ricks, transmeton gazeta Metro. Ai parasheh se Trump mund ta braktisë Kosovën, për të mos i rrezikuar marrëdhëniet me Rusinë.