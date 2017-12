Thaçi: Shteti i Kosovës po zhvillohet politikisht e ekonomikisht dhe po përmirëson standardin e qytetarëve

Kryetari, Hashim Thaçi po merr pjesë në Konferencën e Parisit, që po zhvillohet në kuadër të Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Kontinentit të Amerikës. Duke i informuar të pranishmit për të arriturat dhe synimet e vendit tonë, ai theksoi se shteti i Kosovës po zhvillohet politikisht e ekonomikisht dhe po përmirëson standardin e qytetarëve. Të gjitha politikat qeveritare i kemi zbatuar me standardet e BE-së, gjë që është në përputhje me qëllimin përfundimtar për integrimin tonë euroatlantik. Zhvillimi ynë politik dhe ndërtimi i institucioneve, reforma e administratës publike, reforma gjyqësore dhe forcimi i sundimit të ligjit është modeluar nga afër në përputhje me kriteret e BE-së. Kosova ende është duke pritur që puna e saj në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave të kurorëzohet me sukses, sepse jemi vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që ende nuk kemi të drejtë të lëvizim pa viza, përkujtoi kryetari, Hashim Thaçi.