Thaçi: Do të kërkojmë tërheqjen e fletë arrestimeve të Serbisë, për ish-pjesëtarët e UÇK-së

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar gjatë bisedimeve të sotme, në Bruksel, në vazhdën e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, për normalizimin e marrëdhënieve në mes dy vendeve, do të kërkohet tërheqja e fletë arrestimeve të Serbisë, për ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Thaçi beson se është momenti që të hapet kapitulli i fundit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë- Serbi, duke u bazuar, në standardet euro – atlantike. Ky kapitull, sipas Thaçit, do të mbyllet me njohjen reciproke mes dy shteteve. Duke folur për murin-ndarës në Mitrovicë, ai ka thënë se muri duhet të rrënohet sa më parë.