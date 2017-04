Tillerson: Dështimi për të vepruar ndaj Koresë veriore sjell pasoja katastrofike

Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson ka tërhequr vërejtjen se dështimi për të vepruar ndaj Koresë veriore mund të sjell pasoja katastrofike për Korenë e Jugut, Japoninë dhe më gjerë. Gjatë fjalën në Kombet e Bashkuara, Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson bëri thirrje për forcimin e sanksioneve financiare kundër Koresë së Veriut ose reduktimin e marrëdhënieve diplomatike me Phenjanin, në përgjigje të programeve të tij të paligjshme me armë bërthamore dhe balistike. Koreja e Veriut ka ndërmarrë veprime të rrezikshme me vite dhe se “është koha për ne që të rimarrim situatën nën kontroll, theksoi Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson.