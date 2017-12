Time Kadrijaj: Edhe projektligji i demarkacionit duhet t’i kalojë procedurat parlamentare sikur projektligjet e tjera

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike tashmë ka në duar projektligjin për demarkim të kufirit me Malin e Zi, para se ky i fundit të kalojë për shqyrtim në Kuvendin e Kosovës. Zëvendëskryetarja e këtij komisioni, deputetja e AAK-së, Time Kadriajaj ka bërë të ditur se ngjashëm sikurse të gjithë projektligjet tjerë, edhe ky për demarkacionin do të kalojë përmes komisionit parlamentar. ”Edhe projektligji i demarkacionit duhet t’i kalojë procedurat parlamentare sikur krejt projektligjet tjera”, tha Kadrijaj. Deputetja e AAK-së tha se pa kaluar përmes komisionit nuk do të mund të përcillet për në seancë plenare. ”Fillimisht duhet të kaloj përmes komisionit parlamentar për punë të jashtme e më pas të procedohet për seancën plenare”, shtoi ajo.

Nënkryetari i Kuvendit, Xhavit Haliti, në seancën në të cilën është diskutuar programi i Qeverisë, ka kërkuar nga kryeministri Ramush Haradinaj forcim të kontrollit të Doganës, ku sipas tij, po bëhet kontrabanda më e madhe me cigare, alkool e naftë. Cigaret, alkooli e nafta janë kontrabanda ma e madhe që po e gërryejnë buxhetin e Kosovës”, ka thënë Haliti. Më pas ai ka përmendur edhe ndërmarrjet e mëdha, pa i specifikuar me emra, të cilat sipas tij po bëjnë evazionin më të madh fiskal në Kosovë.

Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka reaguar kundër deputetëve të Vetëvendosjes, Dardan Molliqaj dhe Drita Millaku e cila e ka akuzuar kreun e Kuvendit se me dijeni të tij dhe të Hashim Thaçit gjoja qenka vrarë komandant “Drini”. Ndërsa deputeti Molliqaj tha se SHIK-u, ka bërë krime. Në këtë debat u përfshi edhe deputetja, Drita Millaku e cila e akuzon Veselin për vrasjen e Ekrem Rexhës-Komandant Drini. Pas reagimit kryekuvendari Veseli i ka dërguar letër një letër kryeprokurorit të Shtetit, nëpërmjet të cilës kërkon që Prokuroria të kërkojë fakte nga deputetja e Vetëvendosjes, Drita Millaku, e cila në seancën e së mërkurës ka akuzuar publikisht presidentin Hashim Thaçi dhe krye parlamentarin Kadri Veseli lidhur me vrasjen e Ekrem Rexhës – i njohur si Komandant Drini. Drita Millaku është familjare e kryeporkurorit, Rexhat Millaku, inspektor dhe prokuror shumëvjeçar i regjimit të Titos dhe i EULEX-it.