Tomë Gashi: Albin Kurti, do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës

Avokati Tomë Gashi, është i bindur se kandidati i Vetëvendosjes për kryeministër, Albin Kurti, do të jetë i pari i Qeverisë së Kosovës. Ai ka thënë për “Zëri” se Gjykata Speciale nuk do të ndikojë aspak në shpejtimin ose ngadalësimin e krijimit të institucioneve, pasi që sipas tij, në krye të ekzekutivit do të jetë Kurti. Gashi, sepse Specialja nuk e pengon formimin e qeverisë së ardhshme, pavarësisht se mund të nisin aktakuzat e para. Avokati Tomë Gashi ka nënvizuar se Gjykata Speciale kundër UÇK-së do ta ndryshojë mjaft skenën politike në vend.