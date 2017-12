Tomë Gashi: Beogradi kërkon nga INTERPOL-i ta ndryshojë vendimin për lirimin e heqjes nga lista të 18 shqiptarëve

Avokati Tomë Gashi ka deklaruar se Beogradi zyrtar po insiston se INTERPOL mund ta ndryshojë vendimin dhe kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, por kjo nuk mund të ndodh. Herën e fundit kanë qenë rreth 160 persona që kanë pas flet-arreste ndërkombëtare nga Serbia. Ndërsa tani për tani INTERPOL-i ka vendos që ti heq këta 18 emra që janë bërë edhe publike. Me siguri që ka edhe shumë të tjerë dhe autoritetet e Kosovës duhet që të përdorin procedurën e njëjtë siç ka kërkuar për Ramush Haradinajn e 17 të tjerë që emri i të gjithë shqiptarëve të cilët përmendën nga Serbia të hiqen flet-arrestet e tyre. Luftëtari i lirisë, Anton Leka ka vuajtur 13 vite burg në Serbi dhe ai para disa muajve është lëshuar. Ai ka qenë me një flet-arrest të Serbisë i ndaluar në Mal të Zi, është transferuar si ish-ushtar i UÇK-së dhe pa kurrfarë arsye është dënuar me 13 vite burg, të cilat i ka mbajtur dhe është liruar para disa muajve. Për Antonin askush nuk është i theksuar edhe pse ky ka qenë njëri prej ushtarëve të z.Ramush Haradinaj”.