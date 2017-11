Top Channel mbron gazetarin sllavo-malazez i cili kryeministrin Rama e krahasoi me Donald Trumpin

Pavarësisht gënjeshtrave që kishte lansuar Top Channel lidhur me fjalën e kryeministrit Edi Rama para gazetarëve, ku ka folur për deformimin që iu bëjnë gazetarët lajmeve të caktuara, kjo kompani mediale thotë për veten se nuk është një portal, por qenka televizioni me i besueshëm në vend. Qenka televizioni që paska transmetuar me zë dhe me figure çfarë ndodhi në Gërdec. Top Channel përkrah gazetarin nga Podgorica i cili fjalimin real para gazetarëve të Edi Ramës e cilësoi të njëjtë me ato që u bën gazetarëve kryetari amerikan, Donald Trump.