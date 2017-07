Ukraina do të armatoset nga Uashingtoni me mjete dhe pajisje të teknologjisë së fundit të mbrojtjes

Ukraina është shumë pranë marrëveshjes me Uashingtonin për pajisjen me mjete të teknologjisë së fundit të mbrojtjes. Synimi është lufta ndaj separatistëve rusë në lindje të vendit të mbështetur nga Moska. Kryetari i Ukrainës, Petro Poroshenko, e ka trumbetuar vizitën e 20 qershorit si një shenjë e rëndësishme e mbështetjes së Uashingtonit për Ukrainën nën administratën e Donald Trump, veçanërisht pasi Trump ende nuk ka takuar presidentin rus Vladimir Putin që prej ardhjes në krye të Shtëpisë së Bardhë. Dy marrëveshjet e mbrojtjes të shpallura publikisht, por ende të pa konkretizuara në letër gjatë udhëtimit të Poroshenkos, do të lehtësojnë shitjen e pajisjeve ushtarake dhe do të promovojë kërkime të përbashkëta. Dy marrëveshje kornizë do të nënshkruhen së shpejti, tha Denys Gurak, nënkryetari i aktivitetit të jashtëm ekonomik në Ukroboronprom, një konglomerat i kompanive të mbrojtjes ukrainase. Ukraina ka nevojë për pajisje që shkojnë nga sistemet e radarëve, avionët dhe komunikimet e sigurta, pasi ajo lufton me një kryengritje separatiste të mbështetur nga Rusia në rajonin e Donbass që ka vrarë më shumë se 10,000 njerëz dhe ka dërguar marrëdhënie me Moskën në rënie të lirë.