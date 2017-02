Urime me rastin e Ditës Nacionale të Komunitetit Ashkali

Me rastin e ditës nacionale të komunitetit Ashkali, organizata joqeveritare ”Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur-BRAN” me seli, në Ferizaj, i’u uron të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti festën e Flamurit Kombëtar, njëherit edhe 9 vjetorin e Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në vitet e ardhshme, urojmë dhe shpresojmë që këtë komunitet, kjo festë do të e gjejë me një situatë më të mirë socio-ekonomike, arsimore, infrastrukturore etj. Ne, si organizatë do të mundohemi që cdo ditë të japim kontributin tonë si shoqëri civile që të avokojm dhe të trajtojmë problemet që ballafaqohen ky komunitet. Urime Festa e Komunitetit Ashkali, festofshi të lumtur, me paqe, dinjitet dhe krenari gjithmonë.