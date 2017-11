Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka njoftuar se sot do t’i drejtohet Gjykatës Supreme lidhur me vendimin e PZAP-së dhe KQZ-së për rinumërim të votave në Prishtinë. Ai ka thënë se ankesën do ta dorëzojë në ora 10:00, ndërsa, gjykatës i mbetet një afat prej 72 orëve që të kthej përgjigje. Përndryshe, ai ka njoftuar se mbrëmë nëpërmjet një letre, i kanë kërkuar KQZ-së që së pari të numrohen votat me kusht, ato me postë dhe personave me aftësi të kufizuara.