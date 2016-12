Viti 2016 vit i sukseseve dhe ballafaqimeve me sfida të ndryshme për Trepçën

Viti 2016 për Trepçën ishte viti më i suksesshëm i pasluftës, ndërsa në krahasim me vitin e kaluar, gjendja financiare është për 109 për qind më e mirë. Kështu ka bërë të ditur mes tjerash menaxheri i përgjithshëm i Ndërmarrjes Trepça, Ahmet Tmava, gjatë konferencës së fundvitit me gazetarë, që u mbajt sot në Mitrovicë. Sipas tij, nuk është më aspiratë, por realitet, se Ligji për Trepçën tani e njeh atë vetëm si një tërësi e cila do të funksionojë si e tillë dhe jo ndryshe.