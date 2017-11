Vuçiq: Janë të pakuptimta deklaratat se Serbia është e detyruar ta njohë pavarësinë e Kosovës për të hyrë në BE

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka ripërsëritur edhe se Bashkimi Evropian nuk do ta lejojë Serbinë të bëhet anëtare e plotë e këtij unioni globalist pa një dokument ligjërisht detyrues në fund të procesit të normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Ai ka thënë se Serbia po përballet me problemin e madh, siç është Kosova, dhe nuk mund të ndryshohen kaq papritur marrëdhëniet dhe qëndrimet e Serbisë ndaj Kosovës. Kjo është ende e vështirë pasi nuk janë biseduar të gjitha temat me Kosovës, mirëpo Vuçiq thotë, për gazetën “Blic se do të jenë të kujdesshëm në këtë aspekt të ndejshëm. Janë të pakuptimta deklaratat se Serbia para hyrjes në BE, është e detyruar që paraprakisht ta njohë pavarësinë e Kosovës.