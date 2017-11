Weber: Serbia është shumë afër anëtarësimit në BE, por nuk duhet ta pengojë rrugën e Kosovës drejt Brukselit

Analisti gjerman, Bodo Weber ka deklaruar se ë nga fillimi ishte e qartë se në fund të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, do të duhej të arrihej një marrëveshje obligative për normalizimin e marrëdhënieve”. Edhe pse detajet e marrëveshjes nuk dihen, të dyja palët duhet të angazhohen që mos ta bllokojnë njëra tjetrën në BE. Duke pasur parasysh faktin se Serbia është shumë më afër anëtarësimit në BE, kjo në radhë të parë do të thotë se shteti serb nuk duhet ta pengojë rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Si anëtare e BE-së, ajo duhet ta ndryshojë politikën, dhe mos ta pengojë integrimin e Kosovës kur i plotëson kushtet”, tha Weber.