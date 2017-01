William Walkerit, i ndahet mirënjohje për kontributin që ka dhënë në shëndetësinë e Kosovës

Mikut të madh të Reçakut dhe të gjithë shqiptarëve, ambasadorit amerikan, William Walker, do t’i ndahet mirënjohje për kontributin që ka dhënë edhe në shëndetin e popullatës së Kosovës. Ndarja e mirënjohjes do të bëhet nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, duke filluar nga ora 9:00. Voker është i njohur për reagimin e shpejtë dhe të vendosur, në krye të misionit të OSBE-së, lidhur me masakrën serbe të 15 janarit të vitit 1999, të kryer në Reçak të Shtimes, ku policët serbë kishin vrarë e masakruar 45 civilë shqiptarë. Vërtetimi i tij se në Reçak ishte kryer një krim kundër njerëzimit dhe qëndrimi i tij burrëror në mbrojtje të së vërtetës, bëri që të lëviz nga vendi diplomacia e rëndë botërore, e cila u irritua nga veprimet sadiste e barbare të forcave serbe kundër popullatës civile shqiptare në Kosovë.