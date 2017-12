Zejnullah Gruda: Marrëveshja e vitit 2015 me Malin e Zi për kufirin e ka cenuar rënd tërësia territoriale e Kosovës

Anëtari i Komisioni për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, profesori Zejnullah Gruda ka deklaruar se puna e ish-komisionit për shënjimin e kufirit me Malin e Zi është karakterizuar nga mos njohja e thellë e së drejtës ndërkombëtare, e së drejtës diplomatike dhe sidomos e së drejtës së traktateve. Kjo sipas tij, nuk ka të bëjë vetëm me komisionin por edhe me një numër të madh akterësh kosovarë nga fusha e marrëdhënieve me botën e jashtme. Ai para kabinetit qeveritar është ndalur për punën e ish-komisionit në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, dhe vlerësimi i kësaj pune nuk mund të anashkalojë marrëveshjen e 2015 me Malin e Zi për kufirin, me të cilën është cenuar rënd tërësia territoriale e Kosovës.